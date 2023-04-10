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ترامب يستأنف أمراً قضائياً بشأن اقتحام «الكونجرس»

أرشيفية
10 ابريل 2023 23:36

قال مصدر، اليوم الاثنين، إن دونالد ترامب استأنف أمراً قضائياً يطلب من مايك بنس، نائبه إبان توليه رئاسة الولايات المتحدة، الإدلاء بشهادته في تحقيق محقق خاص في جهود إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقدم محامو ترامب دعوى الاستئناف بعد حكم يتعلق بتحقيق وزارة العدل في مساعي تقويض الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها الجمهوري ترامب لصالح الديمقراطي جو بايدن.

والقضية مازالت غير متاحة للاطلاع.

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ومن المقرر تقديم المذكرات النهائية في الاستئناف بحلول 25 مايو، وفقا للجدول الزمني الأولي الذي حددته المحكمة والذي لم يذكر أسماء أطراف القضية.

وقال بنس الأسبوع الماضي، إنه لن يستأنف حكم قاض يطالبه بالإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى بشأن محادثاته مع ترامب قبل الهجوم العنيف على مبنى الكونجرس.

وفي حكم صدر في مارس، قال القاضي أيضاً، إن بنس مازال بوسعه الامتناع عن الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسادس من يناير.

 

 

المصدر: وكالات
أميركا
الكونجرس الأميركي
دونال ترامب
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