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تراجع مبيعات «آبل» من أجهزة الكمبيوتر بنسبة 40%

أرشيفية
10 ابريل 2023 22:40

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين، تراجع مبيعات شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «آبل» من أجهزة الكمبيوتر الشخصي بنسبة 5ر40% خلال الربع الأول من العام الحالي، بما يمثل بداية ضعيفة للعام بالنسبة لشركات صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصي مع تراكم المخزون.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن تقرير شركة «آي.دي.سي» لأبحاث السوق القول، إن إجمالي مبيعات شركات صناعة الكمبيوتر الشخصي في العالم تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 29% إلى 9ر56 مليون جهاز، وهو ما يقل عن مستويات أوائل 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى ازدهار قوي للطلب على الأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر خلال العامين الماضيين.

 

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