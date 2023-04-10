الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أميركا: شركة لترامب تستجيب لأمر استدعاء ولاية نيويورك

دونالد ترامب
10 ابريل 2023 22:37

أبرمت شركة المحاسبة الجديدة التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتفاقاً مع المدعي العام لمدينة نيويورك لتسليم وثائق استدعاؤه في الدعوى المدنية للولاية البالغة 250 مليون دولار بشأن تقييم أصول ترامب، حسبما أفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت «بلومبرج»، إن شركة «وايتلي بن»، التي عينها ترامب ومقرها تكساس بعد أن أنهت تعاملها مع شركة مازارس للمحاسبة، التي كان يتعامل معها لمدة طويلة، توصلت إلى إبرام اتفاق بين ترامب والمدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس الأسبوع الماضي، وفقاً لأمر صدر بتاريخ 7 أبريل وقعه قاضي محكمة ولاية نيويورك آرثر إنجورون.

وبموجب الصفقة، ستقوم شركة وايتلي بن بتسليم جميع المستندات والاتصالات المتعلقة ببدء علاقتها التجارية مع منظمة ترامب، وكذلك جميع السجلات المتعلقة ببيانات الوضع المالي لترامب، والتي تعد عنصراً محورياً في بدعوى نيويورك.

أخبار ذات صلة
أميركا تنفق 5 مليارات دولار لتسريع تطوير لقاحات جديدة لكوفيد
واشنطن: العلاقة «ممتازة» مع ماكرون رغم تصريحاته بشأن تايوان
المصدر: وكالات
أميركا
دونالد ترامب
آخر الأخبار
" جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تنظم ورشة حول أساسيات Chat GPT
الإمارات
" جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تنظم ورشة حول أساسيات Chat GPT
اليوم 14:29
9.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
الاقتصادي
71.68 % حصة «المنجزة» من التداولات العقارية في دبي
اليوم 14:24
شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و«المشرق»
الاقتصادي
شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و«المشرق»
اليوم 14:22
«جمارك أبوظبي» تتلف وتعيد تدوير 578 قطعة مقلدة
الاقتصادي
«جمارك أبوظبي» تتلف وتعيد تدوير 578 قطعة مقلدة
اليوم 14:21
10 آلاف درهم غرامة مخالفة قرار زيادة أسعار البيض والدواجن
الاقتصادي
10 آلاف درهم غرامة مخالفة قرار زيادة أسعار البيض والدواجن
اليوم 14:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©