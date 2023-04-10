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نتنياهو يعدل عن قراره إقالة وزير الدفاع

نتنياهو
10 ابريل 2023 22:33

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه قرر إبقاء وزير الدفاع يوآف جالانت في منصبه بسبب الأزمة الأمنية المتصاعدة، ليعدل عن قراره السابق بإقالة الوزير.

وأضاف أنهما سويا خلافهما بشأن دعوة جالانت العلنية الشهر الماضي لوقف خطة التعديلات القضائية التي طرحتها الحكومة وأثارت انقساماً واسعاً، والتي قال جالانت إنها أصبحت تهديداً لأمن إسرائيل.

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المصدر: وكالات
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
الجيش الإسرائيلي
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