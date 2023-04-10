الثلاثاء 11 ابريل 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا
زايد.. خالد في وجدان الإمارات والأمة
قصائد «زايد».. قيم إنسانية وفخر بالوطن
زايد الخير.. مسيرة استثنائية في خدمة الإنسانية
مسؤولون: زايد رمز العطاء الإنساني العالمي
«العمل الإنساني».. قيمة راسخة في فكر زايد
الشيخ زايد.. مآثر إنسانية تجاوزت الزمان والمكان
الحكام يواصلون استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان
%90 نسبة حضور طلبة «الخاصة» مع انطلاق الفصل الثالث
عمار النعيمي يكرم رعاة فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان»
«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق عيادة أسنان مبتكرة
مكتوم بن محمد: بناء منظومة قضائية متطورة يتصدر أولويات محمد بن راشد
اللجنة الأولمبية الوطنية تطلق الجانب الخاص بها ضمن منصة «متطوعين. إمارات»
«تنمية المجتمع أبوظبي» تؤكد دورها التنظيمي لجمع التبرعات في الإمارة
مسجد بن سلطان.. 208 أعوام من الشموخ
«درج حديدي» ينهي خلاف امرأة وشريكتها
علاج سرطان البروستاتا من دون جراحة معقدة
أحمد بن محمد: ترسيخ قواعد إعلام محلي قوي ومبدع ومواكب للتطور العالمي
فتوى: ما هو فضل قيام ليالي رمضان ؟
«تريندز» يُصدر الترجمة العبرية لـ«موسوعة الإخوان»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
نتنياهو يعدل عن قراره إقالة وزير الدفاع
نتنياهو
10 ابريل 2023 22:33
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه قرر إبقاء وزير الدفاع يوآف جالانت في منصبه بسبب الأزمة الأمنية المتصاعدة، ليعدل عن قراره السابق بإقالة الوزير.
وأضاف أنهما سويا خلافهما بشأن دعوة جالانت العلنية الشهر الماضي لوقف خطة التعديلات القضائية التي طرحتها الحكومة وأثارت انقساماً واسعاً، والتي قال جالانت إنها أصبحت تهديداً لأمن إسرائيل.
أخبار ذات صلة
البابا فرنسيس يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للحوار من أجل السلام
لبنان.. الجيش يعثر على صواريخ أُعدت للإطلاق جنوبي البلاد
المصدر: وكالات
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
الجيش الإسرائيلي
الأكثر قراءة
الإمارات
دوام الطلبة والمعلمين 3 أيام في رمضان
9 ابريل 2023
الاقتصادي
«فولكس فاجن» توقف بيع أهم سياراتها الكهربائية.. أعرف السبب
6 ابريل 2023
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي
10 ابريل 2023
آخر الأخبار
الإمارات
" جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تنظم ورشة حول أساسيات Chat GPT
اليوم 14:29
الاقتصادي
71.68 % حصة «المنجزة» من التداولات العقارية في دبي
اليوم 14:24
الاقتصادي
شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و«المشرق»
اليوم 14:22
الاقتصادي
«جمارك أبوظبي» تتلف وتعيد تدوير 578 قطعة مقلدة
اليوم 14:21
الاقتصادي
10 آلاف درهم غرامة مخالفة قرار زيادة أسعار البيض والدواجن
اليوم 14:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©