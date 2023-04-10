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«البنتاغون» يصدر بياناً بشأن تسريب وثائق أميركية سرّية

أرشيفية
10 ابريل 2023 22:13

اعتبر البنتاغون، اليوم الاثنين أنّ عملية التسريب التي يرجّح أنّها حصلت لوثائق أميركية سريّة تشكّل خطراً «جسيما جدّاً» على الأمن القومي للولايات المتّحدة.

وقال كريس ميغر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، في تصريح للصحافيين، إنّ الوثائق التي يتمّ تداولها على الإنترنت تشكّل «خطراً جسيماً جدّاً على الأمن القومي ولديها القدرة على نشر معلومات مضلّلة».

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المصدر: وكالات
البنتاغون
أميركا
الولايات المتحدة الأميركية
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