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تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا
أرشيفية
10 ابريل 2023 21:34
أعلنت أوكرانيا وروسيا الاثنين أنّهما أجرتا عملية جديدة لتبادل أسرى حرب، شملت مئة جندي من كلّ جانب، في أول عملية من نوعها منذ أكثر من شهر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إنّه تمّت إعادة 106 من جنودها، كانوا معرّضين «لخطر الموت» أثناء احتجازهم.
وبحسب الوزارة، سيتمّ نقل الجنود إلى موسكو لتلقّي علاج طبي ومساعدة نفسية.
من جانبه، أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك عبر «تلغرام» أنّ 100 أسير عادوا إلى أوكرانيا بفضل عملية التبادل.
وقال يرماك «استعدنا 100 من رجالنا- من الجنود والبحّارة وحرس الحدود وأفراد في الحرس الوطني»، واصفاً عملية التبادل بـ«الصعبة».
وأضاف أنّ «البعض أصيبوا بجراح خطرة ويعانون أمراضاً. سنقوم بكل ما يلزم لضمان تلقّي كلّ منهم المساعدة اللازمة».
ويعود آخر تبادل للأسرى بين كييف وموسكو إلى 7 مارس الماضي. وتمّ يومها تبادل 130 أسيراً أوكرانيا بـ90 أسيراً روسياً.
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المصدر: وكالات
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