الصين: المناورات العسكرية في محيط تايوان "أنجزت بنجاح"
الصين: المناورات العسكرية في محيط تايوان "أنجزت بنجاح"
10 ابريل 2023 14:50
أعلنت الصين الاثنين أنها "أنجزت بنجاح" مناوراتها العسكرية في محيط تايوان التي استمرت ثلاثة أيام وقامت خلالها بمحاكاة "تطويق" الجزيرة.
وأوضحت القيادة الشرقية في الجيش الصيني في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي "من الثامن من أبريل إلى العاشر منه أنجزت القيادة الشرقية بنجاح مهام مختلفة في محيط تايوان وقد اختبرت بشكل كامل قدرات القتال المشتركة المتكاملة لفروع عسكرية متعددة".