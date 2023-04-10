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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية

منظر عام يُظهر انهيارًا جليديًا في جبال الألب الفرنسية
10 ابريل 2023 13:40

ارتفعت إلى خمسة قتلى حصيلة انهيار ثلجي وقع في جبال الألب الفرنسية وتحديداً في جبل مون بلان، فيما تُستكمَل عمليات البحث عن شخص سادس، على ما أعلنت السلطات الفرنسية الاثنين.

وأفادت مدعية المنطقة العامة كارلين بويسيه بالعثور على جثة امرأة تبلغ 39 عاماً، مشيرةً إلى أنّ "شخصاً سادساً لا يزال مفقوداً".
وهذه الحصيلة هي من الأعلى في السنوات الأخيرة للانهيارات الثلجية في فرنسا.
وسُجّل انهيار كبير للثلوج صباح الأحد في نهر أرمانسيت فوق مرتفعات كونتامين- مونجوا.
وأوضح رئيس بلدية كونتامين- مونجوا فرانسوا باربييه، في حديث إلى وكالة فرانس برس، أنّ الظروف المناخية كانت "ملائمة" الأحد، فيما لم تصدر هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أي تحذير من احتمال وقوع انهيار ثلجي.
وكان عناصر الإغاثة عثروا بدايةً على أربعة قتلى وجريح وثمانية أشخاص سالمين.
وذكرت النائبة الأولى لرئيس بلدية كونتامين- مونجوا إليزابيث مولارد، في مقابلة مع قناة "آر تي إل" أنّ الضحية الخامسة عُثر عليها بنهاية يوم الأحد. وتشير المعلومات إلى أنّ الشخص السادس المفقود هو شريك حياة الضحية.
وذكر الاتحاد الوطني لمرشدي الجبال، في بيان، أنّ من بين الضحايا مرشدان يعملان في منطقة سان-غيفريه.
ولم يُعلَن عن هويات الضحايا الآخرين.

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المصدر: وكالات
انهيار جليدي
فرنسا
جبال الألب
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