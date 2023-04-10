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الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في مضيق تايوان
رجل يقف على رصيف مراكب صغيرة خلف زورق سياحي وأعلام صينية في جزيرة بينغتان ، مقابل تايوان
10 ابريل 2023 08:58
تجري الصين، الاثنين تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق تايوان، في اليوم الثالث من مناورات "التطويق الكامل".
خلال عطلة نهاية الأسبوع شاركت مقاتلات وسفن حربية في محاكاة لعمليات قصف مستهدف للجزيرة في إطار هذه المناورات التي أطلق عليها اسم "السيف المشترك".
وأرسلت الصين طائرات وسفنا وقوات إلى "البحر والمجال الجوي" حول الجزيرة على ما قال الجيش.
ذكر التلفزيون الحكومي أن الجيش الصيني أجرى الأحد محاكاة "لضربات دقيقة" ضد "أهداف رئيسية في جزيرة تايوان والمياه المحيطة" بمشاركة عشرات الطائرات وقوات برية.
كما أرسل سلاح الجو عشرات الطائرات "للتحليق فوق المجال الجوي المستهدف". وعلى الأرض نفذ الجيش مناورات "لإطلاق النار بدقة على أهداف عدة" حسب المصدر نفسه.
تجرى التدريبات بالذخيرة الحية الاثنين في مضيق تايوان قرب ساحل فوجيان (شرق)، المقاطعة المواجهة للجزيرة، وفقا للسلطات البحرية الصينية المحلية.
وتجرى المناورات بين الساعة 7,00 (23,00 ت غ الأحد) والساعة 20,00 (12,00 ت غ الاثنين) حول جزيرة بينغتان وهي أقرب نقطة بين الصين وتايوان حسب المصدر نفسه.
كانت وزارة الدفاع التايوانية قالت الأحد إنها رصدت 11 سفينة حربية و70 طائرة صينية حول الجزيرة، وهو أسطول مشابه إلى حد كبير لما سُجل السبت.
وذكرت الوزارة أن من بين الطائرات التي رصدها "نظام الاستخبارات والاستطلاع" التابع لها طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل.
وقالت بكين إنها حشدت مدمرات وقاذفات صواريخ سريعة ومقاتلات وأجهزة تشويش في المناورات.
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المصدر: وكالات
الصين
مضيق تايوان
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