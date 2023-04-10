«الحوثي» يقصف مخيمات النازحين غربي تعز

عدن (الاتحاد)

استهدفت جماعة الحوثي الإنقلابية مخيمات النازحين غربي مدينة تعز، جاء ذلك فيما أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي أن تجنب كارثة بيئية بسبب خزان النفط «صافر» بات أقرب من أي وقت مضى.

وأفادت مصادر محلية، أن جماعة الحوثي الانقلابية استهدفت مخيمات النازحين في «وادي الحناية» أثناء تناولهم وجبة الإفطار.

وقالت المصادر إن 4 قذائف هاون سقطت بالقرب من المخيم، فضلاً عن قصف مكثف بالأسلحة الرشاشة، ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال.

وتواصل عناصر «الحوثي» هجماتها ضد الأحياء السكنية والمدنيين في مختلف مناطق محافظة تعز المحاصرة منذ 8 سنوات، متسببة بمقتل وإصابة آلاف المدنيين ومفاقمة معاناتهم الإنسانية.

وفي سياق أخر، أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، أمس، أن تجنب كارثة بيئية بسبب خزان النفط «صافر» بات أقرب من أي وقت مضى.

وعبر غريسلي عبر حسابه في «تويتر» عن شكر الأمم المتحدة للدول الأعضاء والقطاع الخاص على تقديم 97 مليون دولار لمنع تسرب النفط من الخزان في البحر الأحمر.

غير أنه قال إن المنظمة الأممية ما زالت بحاجة لـ32 مليون دولار إضافية لبدء عملية إنقاذ الخزان المتهالك.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة قبل يومين أن ناقلة النفط البديلة لـ«صافر» بدأت رحلتها باتجاه البحر الأحمر، بعد استكمال أعمال صيانتها وإجراء التعديلات المناسبة عليها في حوض جاف بمدينة «تشوشان» في الصين.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن الناقلة البحرية «نوتيكا» التي اشترتها المنظمة لاستبدال ناقلة النفط العملاقة المتهالكة «صافر»، ستُبحر من «تشوشان» متجهة إلى البحر الأحمر.

يشار إلى أن «صافر» هي ناقلة نفط متهالكة تحمل على متنها نحو مليون برميل نفط، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني.

ويسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من «صافر» واحدة من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ.

وكانت الأمم المتحدة قد أجلت زيارة فريق خبرائها إلى الناقلة لأكثر من مرة بعد تراجع وعدم التزام الحوثيين بتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه لتجنب حدوث كارثة بيئية.