لبنان.. إضراب موظفي القطاع العام يشل البلاد

شعبان بلال (بيروت، القاهرة)

اعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن هناك تداعيات خطيرة لأزمة إضراب موظفي القطاع العام في لبنان المستمرة منذ عدة أشهر وزادت حدتها خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بضرورة إيجاد خطط إصلاحية لحل هذه الأزمة التي تؤثر على حياة اللبنانيون الذي يعانون من انهيار اقتصادي متصاعد.

وأعلنت روابط القطاع العام في لبنان استمرارها في الإضراب المفتوح، والإصرار على النضال بكل الوسائل لتحسين رواتبهم في ظل الانهيار المتواصل للعملة المحلية وتآكل رواتبهم التي تدفع بالليرة.

وأكد الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه أن السبب وراء إضراب موظفي القطاع العام هو انخفاض قيمة رواتب موظفي القطاع العام بالتعليم الرسمي والسلك العسكري والإدارات العامة، ويطالبون بتحويل رواتبهم حسب منصات صيرفة إلى ما يمكن أن يؤمن لهم دخلاً شهرياً يواجهون به الأزمة.

وأضاف فقيه في تصريح لـ«الاتحاد» أن إضراب موظفي القطاع العام يؤثر على كافة المرافق والجوانب الحياتية لا سيما في إنجاز المعاملات الرسمية وعمليات الاستيراد والتصدير وأعمال صيانة أعطال الخدمات، مشيراً إلى أن هناك جزءً من العاملين تم إدخالهم عنوة إلى القطاع بمحسوبيات سياسية ما أدى إلى تخمة وهدر للمال العام. وأوضح فقيه أن «زيادة الرواتب تؤثر حتماً على التضخم لكن في الوقت نفسه لا يمكن معارضة أي إجراء يحسن حياة اللبنانيين ضمن المعقول ما يتطلب خطة إصلاحية حقيقية تضعها الحكومة، لافتاً إلى أن سياسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «ترقيعية» قائمة على مبدأ الإسعافات الأولية لجروح خطيرة.

بدورها، أكدت المتخصصة اللبنانية في الاقتصاد الدكتورة ليال منصور إن إضراب موظفي القطاع العام يؤدي إلى شلل تام لمرافق الدولة لعدم وجود بديل عنهم إلا في المدارس والمستشفيات الخاصة التي لا يقدر معظم اللبنانيين على التعلم والعلاج بها.

وأضافت منصور في تصريح لـ«الاتحاد» أن معظم الموظفين لا يعملون في مرافق إنتاجية لكنها تقدم خدمات مثل إنهاء الإجراءات والمعاملات وغيرها، لافتة إلى أن هناك زيادة كبيرة في عدد موظفي الحكومة المعينين بالمحسوبية السياسية.

وفي وقت سابق، أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن رواتب العاملين في القطاع العام سواء في الإدارة أو المؤسسات العامة والمستقلة، والقوى العسكرية ومعاشات المتقاعدين، ستحتسب على سعر صيرفة 60 ألفاً ليرة مقابل الدولار.