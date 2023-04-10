مصر تؤكد دعم الجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في سوريا

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، دعم بلاده الكامل لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للازمة السورية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير شكري مع بيدرسون بشأن الأزمة وسبل دفع الحل السياسي لإنهائها.

وأكد شكري دعم مصر الكامل لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سورية اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وذلك في ظل الأولوية الكبيرة التي توليها مصر لاستعادة أمن واستقرار سوريا وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها.

كما أكد حرص مصر المستمر على الإسهام وبقوة في جهود تخفيف المعاناة عن الشعب السوري. واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة حيث أبدى المبعوث الأممي كامل تقديره لدور مصر ودعمها المستمر للأمم المتحدة في سبيل حلحلة الأزمة السورية.