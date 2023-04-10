تحذيرات من اتساع الأنشطة الإرهابية في غرب أفريقيا

أحمد مراد (القاهرة)

حذر خبراء في الشؤون الأفريقية والتنظيمات المتطرفة من خطورة اتساع رقعة الأنشطة الإرهابية في دول غرب القارة في الفترة الأخيرة، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا وتشريد ملايين السكان في مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا والنيجر.

وأشارت المساعد السابق لوزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، وعضو لجنة الحكماء في «الكوميسا» السفيرة سعاد شلبي، إلى وجود مخططات لدى أطراف دولية تستهدف تحويل منطقة غرب أفريقيا إلى بؤرة لبعض التنظيمات الإرهابية.

وتُعد جماعة «بوكو حرام» التي تأسست في شمال نيجيريا عام 2003 من أبرز الجماعات الإرهابية المنتشرة في الغرب الإفريقي، ومن بعدها جماعة «الثخراوي» التي تشكلت عام 2014، وأعلنت ولاءها لتنظبم «داعش»، وبدأت نشاطها بشن عمليات انتحارية ضد «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» في شمال مالي، وبعدها توسعت عملياتها لتشمل عدداً من المناطق في بوركينا فاسو والنيجر، وفي المرتبة الثالثة تأتي جماعة «نصرة» التي تأسست في مالي عام 2017 وأعلنت ولاءها لتنظيم «القاعدة».

وأوضحت الخبيرة بالشؤون الأفريقية في تصريح لـ«الاتحاد» أن الهجمات الإرهابية العنيفة عادت بقوة خلال الآونة الأخيرة إلى منطقة غرب إفريقيا التي تشمل بوركينا فاسو، ومالي، ومنطقة حوض بحيرة تشاد، والكاميرون، كما شهدت الدول المطلة على خليج غينيا زيادة في الهجمات الإرهابية الموجهة ضد أراضيها، ما يهدد خطوط المواصلات والتنقل الحيوية إلى البلدان غير المطلة على السواحل في الشمال.

وأشارت شلبي إلى ارتفاع حصة منطقة غرب إفريقيا من مجمل وفيات العالم الناجمة عن عمليات إرهابية من 1% في عام 2007 إلى 35% عام 2022.

وقد أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إحصائية للعمليات الإرهابية في أفريقيا للعام 2022، وجاءت نيجيريا في المركز الثاني بواقع 67 عملية أسفرت عن 1043 ضحية.

وجاءت بوركينا فاسو في المركز الثالث بواقع 70 عملية أسقطت 594 ضحية، بينما جاءت مالى في المركز الخامس بواقع 53 عملية أسقطت 474 ضحية، تليها النيجر فى المركز السادس بـ27 عملية أوقعت 245 ضحية.

وقالت المساعد السابق لوزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، إنه في مطلع العام الحالي اتجهت غالبية المؤشرات نحو تنامى الهجمات الإرهابية في منطقة غرب أفريقيا، خاصة من جانب تنظيمي «داعش» و«بوكو حرام»، حيث بلغ عدد العمليات 24 عملية راح ضحيتها 188 شخصاً وفقاً لمؤسسات حقوقية.

وأكدت أن الهدف الرئيسي لقيام الجماعات الإرهابية بهجمات منسقة في منطقة غرب أفريقيا، يتمثل في السيطرة على الموارد الطبيعية من ثروات معدنية، ومراع وثروة حيوانية، بالإضافة إلى حصيلة التجارة غير المشروعة عبر الحدود، مثل الإتجار في البشر والسلاح والمخدرات.

وأرجعت الخبيرة في الشؤون الأفريقية تنامي قوة وسيطرة التنظيمات الإرهابية في الغرب الأفريقي إلى عدم الاستقرار السياسي وكثرة الانقلابات في النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد، فضلاً عن زيادة النزاعات القبلية والإثنية، واستقطاب أعداد كبيرة من الشباب المتعطل للانضمام إلى الجماعات المتطرفة.

من جانبه، أوضح الخبير في شؤون الحركات المتطرفة والإرهابية، منير أديب في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عدم السيطرة على الحدود في منطقة الغرب الأفريقي يعطي مساحة وحرية كبيرة للتنظيمات الإرهابية تجعلها تتحرك بأريحية، بالإضافة إلى مطامع بعض القوى في المنطقة.

وشدد أديب على ضرورة دعم الاتحاد الإفريقي حتى يكون قادراً على تقديم خدمات حقيقية في إطار مواجهة التنظيمات الإرهابية، ولا بد أن يكون للمجتمع الدولي دور كبير في هذه المواجهة، معتبراً أن خطر الإرهاب في القارة، لا يقل عن خطر «داعش» الذي نشأ بمنطقة الشرق الأوسط عام 2014.