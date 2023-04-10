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السودان يؤكد ضرورة إيجاد حل جذري لقضية «أبيي»

السودان يؤكد ضرورة إيجاد حل جذري لقضية «أبيي»
10 ابريل 2023 04:21

الخرطوم (الاتحاد)

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أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني رئيس اللجنة العليا للإشراف السياسي والإداري لمنطقة «أبيي» الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين السودان وجنوب السودان، لبناء الثقة وتبادل الآراء حول كيفية توفير أساس متين للحل النهائي لقضية أبيي.
وقال «حميدتي»، خلال الاجتماع المشترك بين السودان وجنوب السودان حول «أبيي» بالخرطوم أمس، إنه «بالرغم من الظروف الحرجة التي يمر بها السودان، إلا أن عقد الاجتماع كان أولوية تقديراً لحساسية قضية المنطقة والمعاناة الإنسانية التي تمر بها المجتمعات»، مشيراً إلى أن ظروف السكان في «أبيي» لا تحتمل التأخير.
وشدد على أهمية التوصل إلى نتائج إيجابية لوضع أبيي على مسار السلام العادل والمستدام، مطالباً المجتمع الدولي، بمزيد من التعاون والقيام بدور يتجاوز المساعدات الإنسانية، إلى تنفيذ مشروعات تنموية تنهض بالمجتمعات المحلية، داعياً المجتمع الدولي.
مما يذكر أن منطقة «أبيي» غنية بالنفط ومتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه منذ الانفصال في عام 2011.

السودان
الخرطوم
محمد حمدان دقلو
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