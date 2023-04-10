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المجر تكثف التفتيش على عبور الحبوب الأوكرانية

المجر تكثف التفتيش على عبور الحبوب الأوكرانية
10 ابريل 2023 04:21

بودابست (وكالات)

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قال استفان ناجي، وزير الزراعة المجري، إنَّ بلاده قررت تشديد الرقابة على عبور الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها للتأكد من وصول الإمدادات إلى بلدان المقصد، بدلاً من البقاء في أسواق أوروبا الوسطى. 
وأوضح وزير الزراعة المجرى، أمس، أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية مصالح المزارعين الأوروبيين، الذين تكبدوا خسائر وسط توفير الغذاء الأوكراني لأسواق الاتحاد الأوروبي بأسعار إغراق، بحسب وكالة «تاس» الروسية. وذكر أن المفوضية الأوروبية رفضت إعادة الرسوم الجمركية بشكل عام على المنتجات الزراعية الأوكرانية، لذا فإن المجر تتخذ زمام المبادرة لإعادة فرض الرسوم الجمركية والحدود الكمية على مجموعة من المنتجات وواردات الحبوب والبذور الزيتية الأوكرانية على الأقل مؤقتًا.
وأشار إلى إنَّ المجر ستواصل أيضاً تعزيز التفتيش على الواردات، مع إيلاء اهتمام خاص لشحنات الترانزيت من أجل ضمان أن الشحنات المخصصة للعبور تغادر البلاد بالفعل.

المجر
أوكرانيا
الحبوب
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