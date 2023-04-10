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إنقاذ 96 مهاجراً شمالي فرنسا

إنقاذ 96 مهاجراً شمالي فرنسا
10 ابريل 2023 04:21

باريس (وكالات) 

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أعلنت السلطات الفرنسية، أمس الأول، إنقاذ 96 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل منطقة «نور با دو كاليه» شمالي البلاد.
وذكرت إدارة بحري المانش والشمال، في بيان عبر «تويتر»، أن المهاجرين جرى إنقاذهم عبر 3 عمليات منفصلة للبحرية الفرنسية والدرك البحري الوطني.
وحذر البيان من أن المنطقة محفوفة بالمخاطر لمرور أكثر من 400 سفينة تجارية عبر القناة الإنجليزية كل يوم.
في سياق آخر، لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب عدد آخر في انهيار جليدي بجبال الألب الفرنسية. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس، على «تويتر» إن الانهيار الجليدي وقع في منتصف النهار على جبل أرمانسيت الجليدي. وقال الرئيس إيمانويل ماكرون على تويتر إن خدمات الإنقاذ تواصل البحث عن المزيد من الضحايا وعبر عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.

فرنسا
إنقاذ المهاجرين
كاليه
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