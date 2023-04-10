كوريا الجنوبية: بيونج يانج لا تستجيب للاتصالات لليوم الثالث

سيؤول (وكالات)

قال مسؤولون في سيؤول إن كوريا الشمالية لم ترد على اتصال روتيني من كوريا الجنوبية أمس، عبر الخط العسكري الساخن لليوم الثالث على التوالي لأسباب غير واضحة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المفترض أن تجري الكوريتان مكالمتين يومياً، مرة صباحا ومرة بعد الظهر، عبر الخطوط الساخنة العسكرية وخطوط الاتصال عبر الحدود، لكن كوريا الشمالية توقفت عن الرد على المكالمات الواردة من الجنوب منذ بعد ظهر يوم الجمعة.

وأجرى الجنوب أمس، مكالمة عبر الخط العسكري الساخن في التاسعة صباحا، لكن لم يتم الرد عليها مرة أخرى، وفقا لمسؤولين بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

ولا يتم إجراء الاتصالات عبر خط الاتصال الساخن خلال عطلات نهاية الأسبوع. وقال مسؤولو الوزارة إنهم يخططون لمحاولة الاتصال بالشمال الساعة 4 مساء أمس الأحد. ومن غير الواضح سبب رفض كوريا الشمالية الرد على المكالمات.