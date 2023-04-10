الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كوريا الجنوبية: بيونج يانج لا تستجيب للاتصالات لليوم الثالث

كوريا الجنوبية: بيونج يانج لا تستجيب للاتصالات لليوم الثالث
10 ابريل 2023 04:21

سيؤول (وكالات)

أخبار ذات صلة
سول تبحث مع واشنطن مسألة وثائق عسكرية سرية مسربة
كوريا الشمالية تجري اختباراً جديداً لمركبة نووية "مسيّرة"

قال مسؤولون في سيؤول إن كوريا الشمالية لم ترد على اتصال روتيني من كوريا الجنوبية أمس، عبر الخط العسكري الساخن لليوم الثالث على التوالي لأسباب غير واضحة. 
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المفترض أن تجري الكوريتان مكالمتين يومياً، مرة صباحا ومرة بعد الظهر، عبر الخطوط الساخنة العسكرية وخطوط الاتصال عبر الحدود، لكن كوريا الشمالية توقفت عن الرد على المكالمات الواردة من الجنوب منذ بعد ظهر يوم الجمعة. 
وأجرى الجنوب أمس، مكالمة عبر الخط العسكري الساخن في التاسعة صباحا، لكن لم يتم الرد عليها مرة أخرى، وفقا لمسؤولين بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية. 
ولا يتم إجراء الاتصالات عبر خط الاتصال الساخن خلال عطلات نهاية الأسبوع. وقال مسؤولو الوزارة إنهم يخططون لمحاولة الاتصال بالشمال الساعة 4 مساء أمس الأحد. ومن غير الواضح سبب رفض كوريا الشمالية الرد على المكالمات.

كوريا الجنوبية
بيونج يانج
سيؤول
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
9.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
الاقتصادي
71.68 % حصة «المنجزة» من التداولات العقارية في دبي
اليوم 14:24
شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و«المشرق»
الاقتصادي
شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و«المشرق»
اليوم 14:22
«جمارك أبوظبي» تتلف وتعيد تدوير 578 قطعة مقلدة
الاقتصادي
«جمارك أبوظبي» تتلف وتعيد تدوير 578 قطعة مقلدة
اليوم 14:21
10 آلاف درهم غرامة مخالفة قرار زيادة أسعار البيض والدواجن
الاقتصادي
10 آلاف درهم غرامة مخالفة قرار زيادة أسعار البيض والدواجن
اليوم 14:20
ميسلينتات مديراً للكرة بفريق أياكس الهولندي
الرياضي
ميسلينتات مديراً للكرة بفريق أياكس الهولندي
اليوم 14:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©