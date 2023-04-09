ترامب يتوعد خصومه: سأعود

نيويورك (وكالات)

تعهد الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب، أمس، بالعودة قريباً، بعد أيام من مثوله أمام محكمة في نيويورك ومواجهة 34 تهمة، يتعلق بعضها بالفترة التي ترأس فيها الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تدوينة على حسابه عبر منصة «تروث» التي أنشأها، «عيد فصح مجيد للجميع، بما فيهم أولئك الذين يحلمون بتدمير بلادنا»، في إشارة للحزب الديمقراطي.

وشدد الملياردير الجمهوري على ضرورة إلغاء التصويت الإلكتروني، والاعتماد فقط على التصويت الورقي وفي يوم واحد، لإنهاء الاحتيال على أصوات الناخبين، بحسب تعبيره. واختتم تدوينته برسالة لجميع خصومه أكد فيها أنه «سوف يعود قريباً».