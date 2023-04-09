حاكم أم القيوين يستقبل رئيس «الإنتربول» والمهنئين بشهر رمضان
حاكم أم القيوين يستقبل رئيس «الإنتربول» والمهنئين بشهر رمضان
9 ابريل 2023 23:17
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولى عهد أم القيوين المهنئين بشهر رمضان المبارك.
فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً من سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول» الذي قدم للسلام وتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.
وتقبل سموه التهاني والتبريكات من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ومدراء الشركات والبنوك العاملة بالدولة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.
حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.