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كندا.. اتهام رجل هاجم مسجداً بارتكاب «جريمة كراهية»

أرشيفية
9 ابريل 2023 22:58

قالت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، إنها ألقت القبض على رجل ووجهت له اتهاماً بارتكاب ما وصفته بأنه «حادث بدافع الكراهية» في مسجد بإقليم أونتاريو يوم الخميس بعد أن توجه صوب أحد المصلين وهدده ووجه له إساءات دينية.

وقالت شرطة منطقة يورك في بيان، إن الحادث وقع في بلدة ماركام بينما أُلقي القبض على المشتبه به شاران كاروناكاران البالغ من العمر 28 عاماً في تورونتو.

ونددت وزيرة التجارة الكندية ماري نغ بالواقعة ووصفتها بأنها جريمة كراهية، قائلة إنه لا مكان لها في المجتمع الكندي.

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المصدر: وكالات
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