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مئات آلاف المنازل دون كهرباء في شرق كندا
مئات آلاف المنازل دون كهرباء في شرق كندا
9 ابريل 2023 22:53
ما زالت مئات آلاف المنازل في كيبيك من دون كهرباء الجمعة، بعد يومين من عاصفة ثلجية ضربت شرق كندا، وأسفرت عن مقتل شخصين، كما تسبّبت في أضرار مادية جسيمة، خصوصاً في مونتريال.
وقالت شركة «إيدرو كيبيك» المورّدة للكهرباء «أعدنا التيار الكهربائي إلى أكثر بقليل من ثلث الأشخاص المتضرّرين من انقطاع التيار الكهربائي الذي تسبّبت به العاصفة الجليدية».
وما زال نحو 630 ألف منزل من دون كهرباء صباح الجمعة، مقابل 1,1 مليون منزل خلال ذروة العاصفة.
وقال وزير الاقتصاد والطاقة في كيبيك بيير فيتزجيبون في مؤتمر صحفي صباح الجمعة، «نحن راضون للغاية لإدارة الأزمة من قبل إيدرو كيبيك».
وقدّرت الشركة إعادة التيار الكهربائي إلى غالبية العملاء بحلول منتصف ليل الجمعة.
وقال المتحدث باسم «إيدرو كيبيك» ريجيس تيليي «نعلم أنّه بالنسبة لبعض العملاء سيستمر الأمر إلى الأحد، وربما الاثنين».
وأضاف أنّ «الظروف المناخية المواتية» على مدار اليوم يجب أن «تسرّع من استعادة الخدمة».
وفي هذه الأثناء، فتحت مدينة مونتريال التي شهدت حوالى نصف الأعطال، ستة مراكز إيواء طارئة مؤقتة أمضى فيها سكّان انقطع لديهم التيار الكهربائي الليل.
وتبقى هذه المراكز متاحة خلال النهار أمام هؤلاء الذين يريدون الحصول على التدفئة في اليوم الأول من عطلة عيد الفصح الطويلة.
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