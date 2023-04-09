حريق كبير في منطقة تجارية بهامبورج بألمانيا

اشتعلت النيران في العديد من المستودعات جراء حريق كبير نشب في منطقة تجارية في هامبورج شمالي ألمانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
وأدى ذلك إلى انطلاق سحابة هائلة من الدخان في حي روتنبورجس أورت، وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إن «قلب مدينة هامبورج معتم تماما».
ولم يُصَبْ أحد جراء الحريق حسب الشواهد الأولية، لكن قوات الإطفاء حذرت من الدخان وطالبت السكان بالإبقاء على النوافذ والأبواب مغلقة وإغلاق أجهزة التكييف والتهوية.
وجاء في تحذير من السلطات القول إن من الممكن للسكان «أن يتأثروا بسبب الدخان والمكونات الكيماوية في هواء التنفس».
وتم إيقاف حركة السكك الحديدية من هامبورج إلى الشرق بشكل جزئي خلال أعمال الإطفاء.
وذكرت قوات الإطفاء أنها وجدت عند وصولها العديد من السيارات الرابضة في المناطق المفتوحة والمكشوفة وغسالات وبضائع أخرى مخزنة مشتعلة وأن النيران امتدت لتصل إلى مبنى مجمع مستودعات.
كما انفجرت في المبنى حاويات من النوعية المعروفة باسم حاويات السوائب الوسيطة (آي بي سي-كونتينر) والتي تحوي سوائل قابلة للاشتعال، ولا يزال من غير المعروف بعد على نحو دقيق نوعية الكيماويات التي كانت موجودة في هذه الحاويات.