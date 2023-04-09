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الهند تجري تدريباً على مواجهة كوفيد مع زيادة الإصابات

طبيب يعالج مريضة مصابة بكورونا في الهند
9 ابريل 2023 20:25

تبدأ الهند تدريبا في المستشفيات على مستوى البلاد، غداً الاثنين، لاختبار جاهزيتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل ارتفاع حالات الإصابات الجديدة.
ومن المتوقع مشاركة كل من المنشآت العامة والخاصة في التدريب للاستعداد لموجة محتملة من الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.
ونقلت وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء عن مسؤولين قولهم، اليوم الأحد، إن وزير الصحة مانسوخ ماندافيا سيزور معهد عموم الهند للعلوم الطبية في مدينة «جاهجار» غدا الاثنين لمتابعة التدريب.
في اجتماع عقد أول أمس الجمعة، حث ماندافيا وزراء صحة الولايات على زيارة المستشفيات ومتابعة التدريبات. كما نصحهم بمراجعة الاستعدادات في إدارات المقاطعات ومع مسؤولي الصحة.
وفقا للإحصائيات التي نشرت مؤخرا، بلغ إجمالي الإصابات في الهند 44 مليونا و729 ألفا و284، والوفيات 530 ألفا و901.

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المصدر: د ب أ
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