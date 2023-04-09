سول تبحث مع واشنطن مسألة وثائق عسكرية سرية مسربة

قال مسؤول في القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن سول على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بتسريب العديد من الوثائق العسكرية الأميركية السرية وتعتزم مناقشة الولايات المتحدة في القضايا التي أثارتها التسريبات.

كان ثلاثة مسؤولين أميركيين قد أبلغوا رويترز، أول أمس الجمعة، بتداول العديد من الوثائق العسكرية الأميركية السرية على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة العدل الأميركية إنها تحقق في التسريب.

وعرضت إحدى الوثائق، التي حصلت عليها رويترز، تفاصيل حول مناقشات خاصة بين كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول الضغط الأميركي على الحليف الآسيوي للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وسياسة سول القائمة على ألا تفعل ذلك.

وقالت الوثيقة، التي لم تحمل تاريخا على ما يبدو، إن سول وافقت على بيع قذائف مدفعية لمساعدة الولايات المتحدة على تجديد مخزونها من الأسلحة، وشددت على ضرورة أن يكون «المستخدم النهائي» هو الجيش الأميركي.

وأحجم المسؤول الرئاسي الكوري الجنوبي عن الرد على أسئلة الصحفيين حول وجود تجسس أو تأكيد أي تفاصيل وردت في الوثائق المسربة.

وردا على سؤال عما إذا كانت كوريا الجنوبية تعتزم تقديم احتجاج أو المطالبة بتفسير من الولايات المتحدة، قال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الحكومة ستراجع الحالات السابقة والقضايا المتعلقة بدول أخرى.

وأبرمت كوريا الجنوبية صفقات كبيرة مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي لتزويدها بمئات الدبابات والطائرات والأسلحة الأخرى منذ الأزمة الأوكرانية الحالية. وقال الرئيس يون سوك يول إن القانون الكوري الجنوبي، الذي يحظر إمداد الدول المتورطة في نزاعات بالأسلحة، يجعل من الصعب إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يلتقي يون مع الرئيس الأميركي جو بايدن في 26 أبريل الجاري خلال زيارة دولة إلى واشنطن.