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ماكرون يدلي بتصريحات بشأن تايوان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
9 ابريل 2023 20:13

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى عدم «الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة»، مشددًا على ضرورة ألّا تكون «تابعة» للولايات المتحدة أو للصين في ما يتعلّق بتايوان.
وفي مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» (Les Echos) الاقتصادية الفرنسية نُشرت اليوم الأحد، دعا ماكرون أوروبا إلى «الاستيقاظ»، مضيفًا «أولويتنا ألّا نتكيّف مع أجندة الآخرين في مختلف مناطق العالم».
وقال ماكرون، الجمعة خلال زيارته الصين، قبل إجراء بكين مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان، «أسوأ شيء هو الاعتقاد أننا نحن الأوروبيين يجب أن نكون أتباعًا» حول مسألة تايوان و«أن نتكيّف مع الإيقاع الأميركي ورد الفعل الصيني».
وتابع «لماذا علينا اتّباع الإيقاع الذي يختاره الآخرون؟ في مرحلة ما، علينا أن نطرح على أنفسنا سؤال أين تكمن مصلحتنا (...) علمًا أننا لا نريد الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة».
وتطرّق ماكرون الجمعة مع نظيره الصيني شي جينبينغ إلى الوضع في تايوان.
تقول بكين إن تايوان، التي يبلغ عدد سكّانها 23 مليون نسمة، جزء لا يتجزّأ من أراضي الصين.
وبدأت الصين الأربعاء مناورات عسكرية قرب «تايوان والمياه المحيطة» بها.

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
تايوان
أوروبا
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