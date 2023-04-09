إعلان موعد إطلاق أول قمر صناعي تركي للمراقبة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده ستطلق أول قمر صناعي للمراقبة عالي الدقة المُنتج بإمكانات محلية ووطنية، إلى مداره في الفضاء يوم 11 أبريل الجاري.

جاء ذلك في بيان نشره أردوغان على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل جهودها للبقاء في سباق الفضاء العالمي، بفضل مواردها البشرية المدربة والفرص التي تقدمها والتقنيات التي تطورها.

يذكر أن القمر الصناعي للمراقبة عالي الدقة، تم تطويره من قبل معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء (توبيتاك) التركية.

ومن المقرر أن ينظم حفل إطلاق القمر بعد غد الثلاثاء في مقر المعهد بالعاصمة التركية أنقرة، بمشاركة أردوغان عبر تقنية الفيديو كونفرانس ووزيري الدفاع خلوصي أكار والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك. ويبلغ وزن القمر الصناعي التركي، الذي سيطلق من قاعدة «فاندينبيرج» الأميركية، نحو 700 كيلوجرام.