الإثنين 10 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اليابان تسجل زيادة في إصابات كورونا اليومية

طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا في اليابان
9 ابريل 2023 19:02

سجلت اليابان 7012 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، بارتفاع في عدد حالات الإصابة اليومية بواقع نحو 750 حالة مقارنة بالأسبوع الماضي.

كما سجلت 56 حالة إصابة خطيرة، بزيادة بواقع ست حالات، مقارنة بأمس السبت، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

ورصدت البلاد 14 حالة وفاة جديدة، بين مرضى كوفيد-19 في مختلف أنحاء البلاد.

وأحصت العاصمة طوكيو 956 إصابة جديدة، بزيادة بواقع 167 حالة عما كانت عليه قبل أسبوع.

وبلغ عدد المرضى، الذين يعانون من أعراض خطيرة، بموجب معايير طوكيو، ثلاثة أشخاص، بزيادة شخص واحد عن اليوم السابق. ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة في العاصمة اليابانية.

أخبار ذات صلة
الهند تجري تدريباً على مواجهة كوفيد مع زيادة الإصابات
«الجودو» يبدأ معسكر الإعداد في اليابان
المصدر: د ب أ
اليابان
كورونا
آخر الأخبار
الإمارات نموذج للعطاء الإنساني
الإمارات
الإمارات نموذج للعطاء الإنساني
اليوم 04:23
مواقف زايد.. يشهد لها التاريخ
الإمارات
مواقف زايد.. يشهد لها التاريخ
اليوم 04:23
يوم زايد للعمل الإنساني.. مكارم في شهر العطاء
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني.. مكارم في شهر العطاء
اليوم 04:23
العطاء.. أسلوب حياة ونهج إماراتي
الإمارات
العطاء.. أسلوب حياة ونهج إماراتي
اليوم 04:23
المستكشـــف راشد (من المصدر)
الإمارات
الأربعاء المقبل.. إعلان تفاصيل مهمة «المستكشف راشد»
اليوم 04:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©