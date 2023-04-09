بركان يقذف رماداً بارتفاع 10 كلم

قذف بركان «بيزيمياني»، في شبه جزيرة «كامتشاتكا» الروسية، عموداً من الرماد البركاني، يبلغ ارتفاعه نحو عشرة كيلومترات في الهواء.

ونشر علماء الجيولوجيا الروس أيضاً صوراً للحمم البركانية والأبخرة المتصاعدة من البركان، وأعلن عن أعلى مستوى خطر باللون الأحمر لحركة الطيران في المنطقة.

يعد بركان «بيزيمياني» الذي يبلغ ارتفاعه 3 كيلومترات، أحد أكثر البراكين نشاطاً في العالم.

وقالت وزارة الدفاع المدني الروسية إنه ليس هناك خطر على المناطق المأهولة بالسكان أو مجموعات السياح.

ويقع البركان على بعد نحو 350 كيلومتراً من «بتروبافلوفسك كامتشاتسكي»، عاصمة شبه الجزيرة. تقع شبه جزيرة «كامتشاتكا» على بعد نحو 6600 كيلومتر شرق موسكو وهي واحدة من المناطق ذات أعلى تركيز للنشاط الحراري الأرضي في العالم، ويوجد بها نحو 30 بركاناً نشطاً.

تعد «كامتشاتكا» وجهة مرغوبة للعديد من محبي الطبيعة، بسبب البراكين والينابيع الحارة والعيون الحرارية. أخبار ذات صلة أوكرانيا تصد أكثر من 50 هجوماً روسياً وزير خارجية روسيا يقلّد سفير دولة الإمارات وسام الصداقة

المصدر: آ ف ب