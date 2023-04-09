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البابا قلق من التطورات الأخيرة في القدس

الشرطة الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك
9 ابريل 2023 17:33

أعرب البابا فرنسيس، اليوم الأحد، عن «قلقه البالغ» من الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك في القدس.

وقال البابا، في عظة الفصح أمام 100 ألف مؤمن تجمعوا في ساحة القديس بطرس، إن التصعيد «يهدد جو الثقة والاحترام المتبادل المنشود والضروري لاستئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين حتى يسود السلام المدينة المقدسة والمنطقة كلها».

وتشهد المنطقة توتراً عقب اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى ليل الثلاثاء الأربعاء، واعتقال نحو 350 فلسطينياً تحصنوا فيه خلال شهر رمضان المبارك.

وأُطلقت، ليل الثلاثاء الأربعاء، صواريخ عدّة من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

والخميس، أطلق 34 صاروخاً على الأقل من جنوب لبنان أسقطت إسرائيل غالبيتها.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، الجمعة، غارات على قطاع غزة، وضربات محدودة على المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ في جنوب لبنان.

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