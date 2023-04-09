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روسيا تعلن تدمير مخازن وأسلحة للجيش الأوكراني

أعمدة الدخان تتصاعد من قرية في منطقة دونتسك إثر قصف
9 ابريل 2023 17:09

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن روسيا دمرت مخازن تابعة للجيش الأوكراني تضم صواريخ وذخيرة وأسلحة.
وأضافت أن القوات الروسية دمرت أيضاً مدفعية في منطقتي زابوريجيا ودونيتسك.
وأكدت الوزارة تدمير مستودع يحتوي على 70 ألف طن من الوقود قرب مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا.
كانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأحد، أن شخصاً يبلغ من العمر 50 عاماً وابنته البالغة من العمر 11 عاماً لقيا حتفهما بعد قصف مبنى سكني في مدينة زابوريجيا.
وذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أنه جرى انتشال امرأة تبلغ من العمر 46 عاماً من تحت الأنقاض ووُصفت بأنها أم الطفلة.
وأشار أناتولي كورتيف، أمين مجلس المدينة، إلى أن صاروخين دمرا أحد المباني وألحقا أضراراً بعشرات المباني الأخرى.

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المصدر: رويترز
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زابوريجيا
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