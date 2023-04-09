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إعصار يضرب منطقة " إيست أوكلاند" في نيوزيلندا
أرشيفية
9 ابريل 2023 16:14
ضرب إعصار منطقة "إيست أوكلاند" في نيوزيلندا اليوم الأحد، فيما صدرت تحذيرات بشأن هبوب عواصف رعدية شديدة، في معظم المناطق الوسطى والعليا من "نورث آيلاند".
وذكرت إدارة الإطفاء والطوارئ النيوزيلندية أنها ترد على العديد من المكالمات الهاتفية للمساعدة، طبقا لما ذكرته "إذاعة نيوزيلندا" اليوم الأحد.
وتشمل المكالمات سقوط أسقف من المنازل وسقوط أشجار، لاسيما في منطقة تمتد من "فلاتبوش" إلى "تاماكي".
وتلقت إدارة الإطفاء والطوارئ 34 مكالمة هاتفية للمساعدة، في الساعة، التي أعقبت هبوب الإعصار، حوالي الساعة التاسعة مساء.
ومعظم المكالمات الهاتفية، تتعلق بسقوط أسقف أو تضررها وسقوط أشجار على منازل وسقوط أشجار على خطوط الكهرباء.
ولم تتلق إدارة "الإطفاء والطوارئ" تقارير بشأن محاصرة أو إصابة أي شخص.
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المصدر: وكالات
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