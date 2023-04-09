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جرحى في انهيار مبنى بمرسيليا الفرنسية

جرحى في انهيار مبنى بمرسيليا الفرنسية
9 ابريل 2023 10:51

أدى انهيار مبنى من أربعة طوابق في مدينة مرسيليا الساحلية بجنوب فرنسا إلى جرح خمسة أشخاص على الأقل لكن حريقاً يعرقل جهود عمال الإنقاذ في بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين.

وقال رئيس بلدية المدينة بينوا بايان للصحافيين إن انهيار المبنى في منطقة لا بلين بوسط مرسيليا حدث حوالي الساعة 00,40 (22,40 ت غ) مما ألحق أضرارا بأجزاء من المبنيين المحيطين.
وأضاف "اندلع حريق في أنقاض المبنى منعنا من إرسال كلاب وفرق للبحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض".
وتحدث بايان عن خمسة جرحى تم إجلاؤهم من مبنيين مجاورين تضررا من الانهيار.

وصرح مسؤول الشرطة في المنطقة كريستوف ميرمان أن هناك "شكوكا كبيرة" بأن انفجاراً تسبب في انهيار المبنى وقد يكون نجم عن تسرب للغاز.،لكنه أكد أنه "يجب أن نبقى حذرين جداً بشأن الأسباب في هذه المرحلة".
وقال مسؤولون إنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الانهيار.

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المصدر: وكالات
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فرنسا
مرسيليا
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