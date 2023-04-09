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أوكرانيا تصد أكثر من 50 هجوماً روسياً

أوكرانيا تصد أكثر من 50 هجوماً روسياً
9 ابريل 2023 10:35

 أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد أكثر من 50 هجوماً روسياً في أربع اتجاهات.

وأوضحت الهيئة، أن قوات الجيش الأوكراني تمكنت من صد الهجمات الروسية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بفضل شجاعة كل الجنود الأوكرانيين، تم صد أكثر من 50 هجوماً روسياً في المناطق المشار إليها".

 

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