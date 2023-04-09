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زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ساحل كاليدونيا الجديدة
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ساحل كاليدونيا الجديدة
9 ابريل 2023 10:15
ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ، دون ورود أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، مركز الزلزال، جنوب شرق جزر "لويالتي" قبالة الساحل الشرقي لكاليدونيا، وعلى عمق 138.8 كيلومتر.
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