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الأردن.. انفجار صاروخ في منطقة محاذية للحدود السورية

الأردن.. انفجار صاروخ في منطقة محاذية للحدود السورية
9 ابريل 2023 01:56

أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء السبت، بأن صاروخا انفجر في سماء منطقة وادي عقربا، المحاذية للحدود السورية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) نقلا عن المصدر قوله "انفجر صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا، المحاذية للحدود السورية، مما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة نفسها".
وأكد المصدر أن "سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ ضرر بالأرواح أو الممتلكات"، مشيراً إلى أن "الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى".
وبين المصدر أن القوات المسلحة ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة.
وأهابت القوات المسلحة بالسكان "عدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة".

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