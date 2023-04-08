زيلينسكي يدلي بتصريح بشأن الانضمام إلى الناتو

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء السبت، أنه يرى بلاده تسير في طريقها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على الرغم من الأزمة الحالية.

وقال زيلينسكي، في رسالته المصورة اليومية، إنه في ضوء المساعدات العسكرية الجديدة من الغرب والدعم الدولي تكون أوكرانيا مرت بأسبوع من السير "على الطريق إلى حلف شمال الأطلسي".

أقرت ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وفي حلف الناتو، هذا الأسبوع بضرورة دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال قمة الحلف العسكري في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في شهر يوليو المقبل.

وتقول روسيا إن سعي أوكرانيا للحصول على عضوية الحلف هو أحد أسباب الأزمة الحالية.

تقدم زيلينسكي، في خريف عام 2022، بطلب لانضمام بلاده بسرعة إلى الناتو. ويراهن زيلينسكي على معاملة تفضيلية لأوكرانيا.

أبدت الحكومة الألمانية والولايات المتحدة تحفظات على هذا الأمر.

وبشكل عام، فإن الشرط الأساسي للانضمام إلى الناتو هو ألا تكون الدولة المرشحة متورطة في النزاعات الدولية والنزاعات حول الحدود.