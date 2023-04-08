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البابا فرنسيس يدعو للتحلي بالأمل

البابا فرنسيس يترأس القداس
9 ابريل 2023 01:52

دعا البابا فرنسيس، السبت، إلى التمسك بالأمل مستنكرا "رياح الحرب الباردة" وغيرها من المظالم.
جاء ذلك خلال ترؤسه قداس العشية الفصحية في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.
في عظته التي ألقاها أمام نحو ثمانية آلاف شخص، تحدث البابا فرنسيس عن المرارة والفزع وخيبة الأمل التي يشعر بها الكثيرون اليوم.
وقال "شعرنا بالعجز والإحباط إزاء قوة الشر، والصراعات التي تمزق العلاقات، ومنطق الحسابات واللامبالاة التي يبدو أنها تحكم المجتمع، وسرطان الفساد، وانتشار الظلم، ورياح الحرب الباردة".
ودعا بابا الفاتيكان إلى إنهاء جميع الحروب.
ومنذ بدء الأزمة الحالية في أوكرانيا، في فبراير 2022، دعا البابا مرارا إلى إنهاء التوتر.

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