اليمن.. تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى إلى 14 أبريل

عدن (الاتحاد)

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمختطفين مع جماعة الحوثي الانقلابية إلى 14 أبريل الجاري بعدما كنت مقررة في 11 من الشهر ذاته، بطلب من الصليب الأحمر.

وقال ماجد فضائل، عضو الفريق الحكومي بملف الأسرى في تغريدة: «نظراً للأعداد الكبيرة المتفق على مبادلتهم وبرغم من الترتيبات والجهود الكبيرة المبذولة من الجميع، إلا أنه لم يتم استكمال كل المقابلات مع الأسرى».

وأضاف أن «الصليب الأحمر بحاجة لاستكمال الإجراءات لكي يبدأ بالتنفيذ، فما زال هناك بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها».

وأشار إلى أن «الصليب الأحمر طلب بعض الوقت الإضافي، 3 أيام، وطلب من الجميع ضبط النفس حتى يستكمل إجراءاته ويتم التنفيذ».

يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هي الطرف المسير لعملية تبادل الأسرى والمختطفين، وتحتاج للقيام بترتيبات لوجستية خاصة لتنفيذ الصفقة، كتوفير الطائرات التي ستنقل المفرج عنهم من الطرفين، وترتيب مسارات ومواعيد الرحلات وتجريبها، إضافة إلى إجراء مقابلات فردية مسبقة مع كل محتجز من المشمولين بالصفقة للتحقق من هويتهم، وإجراء بعض الفحوص الروتينية، تمهيداً لتجميع المشمولين ونقلهم بشكل متزامن إلى النقاط أو المطارات المتفق عليها.

وفي 20 مارس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية عن اتفاق مع جماعة الحوثي الانقلابية، يقضي بالإفراج عن 887 أسيراً ومختطفاً من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت جنيف بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين.

وأواخر مارس 2022، وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات لجماعة الحوثي بعرقلتها.

وفي سياق أخر، شدد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني وقائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، على ضرورة تحلي قوات الجيش بالجاهزية القتالية القصوى واليقظة العالية في كل الأوقات وفي مختلف جبهات وميادين القتال. وأكد الفريق الركن صغير حمود بن عزيز خلال أمسية رمضانية نظمتها قيادة المنطقة العسكرية الثالثة، أن «القوات المسلحة على أهبة الاستعداد، مؤكداً بأن «النصر حليف الجيش الوطني والشعب اليمني».