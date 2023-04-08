العراق.. دعوات لإجراء تحقيقات بـ «حادث السليمانية»

هدى جاسم (بغداد)

أدانت رئاسة إقليم كردستان العراق ما وصفته بـ«الحادث» في مطار السليمانية الدولي، وأعربت عن قلقها «عما أعقبه من تعقيدات»، فيما أعلنت قوات سوريا الديموقراطية «قسد» أن قائدها العام مظلوم عبدي وعناصر من القوات الأميركية كانوا موجودين في مطار السليمانية لحظة الانفجار. ودعت رئاسة إقليم كردستان العراق، في بيان أمس، «الجهات المعنية القيام بمهامهم في ما يتعلق بالتحقيق في مصدر وسبب حادث الانفجار الذي وقع في مطار السليمانية»، كما حضّت الجميع على ضبط النفس، والتعامل بطريقة سليمة مع الحدث، وما تتمخض عنه، بدل إلقاء التهم من أجل القضاء على أسبابه.

ووقع انفجار أمس الأول، قرب مطار السليمانية في كردستان العراق تسبب في اندلاع حريق دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الأجهزة الأمنية، ووصف مسؤولون من الإقليم ما وقع بأنه «هجوم».

وبحث الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس، تطورات الأحداث في السليمانية عقب الحادث الذي شهده محيط المطار أمس الأول.

من جانبه، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، إن «استهداف مطار السليمانية الدولي، يأتي نتيجة السيطرة على المؤسسات الحكومية من جانب الاتحاد الوطني الكردستاني، واستخدامها في أنشطة غير قانونية، حيث أدى سلوك السلطة الحزبية المفروضة في حدود السليمانية، إلى تعليق تركيا رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية الدولي، ومن ثم استهدافه».

وأضاف جوتيار في بيان أنه «ينبغي وضع حد لهذه الأفعال غير المسؤولة، وإعادة سلطة الحكومة، وتثبيت حكم يليق بأهل السليمانية، ويكون في مصلحة الأهالي وخدمتهم، وإنهاء هذا الوضع المعقد في تلك المنطقة، وتوفير حياة كريمة لأهالي السليمانية».

في المقابل، دان محافظ السليمانية هفال أبو بكر «الحادث»، ودعا في بيان «جميع الأطراف السياسية إلى إنهاء خلافاتها وعدم جعل كردستان ضحية لنزاعاتها».

كما دان رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل جلال طالباني، بشدة الهجوم على المطار، والذي «استهدف زعزعة أمن منطقة السليمانية».

وشدد طالباني في بيان على أن «زعزعة أمن الإقليم ومدينة السليمانية خط أحمر».

في غضون ذلك، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، أمس، أن قائدها العام مظلوم عبدي وعناصر من القوات الأميركية، كانوا موجودين في مطار السليمانية لحظة الانفجار.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية قد نفت أمس الأول، وجود مظلوم عبدي في المطار خلال وقوع الهجوم.

وأوضحت في بيان أن «النفي كان لأسباب أمنية»، قائلةً: «في إطار الاستجابة الأمنية الطارئة المتعلقة بسلامة قيادة قواتنا، تعمّد المركز الإعلامي احتواء المعلومات حول الهجوم على مطار السليمانية، أثناء وجود القائد العام لقواتنا مظلوم عبدي، حتى وصوله لمناطق شمال وشرق سوريا بشكل آمن»، مشيرةً إلى أن «عبدي لم يتعرض لأي أذى».