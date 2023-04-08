«5+5» تؤكد استعدادها لتأمين الانتخابات في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» وقيادات عسكرية وأمنية من شرق وغرب البلاد، استعدادهم التام لدعم تأمين كافة مراحل الانتخابات، وتعزيز جهود إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

ولجنة «5+5» تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبي،ا ومثلهم من طرف قوات الجيش الوطني، الليبي وتعقد منذ عامين حوارات داخل البلاد وخارجها لتوحيد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.

الاجتماع الذي انتهى فجر أمس، كان بحضور المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبد الله باتيلي وفق بيان للبعثة أمس.

وهدف اللقاء، وفق البيان، إلى «تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية، وللمضي قدماً في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال عام 2023 والقبول بنتائجها من الأطراف كافة».

واتفق المجتمعون، بحسب البيان، على «الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس».

وأكد المجتمعون «استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بكافة مراحلها، والحث على دعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب».

كما اتفقوا على «البدء بإجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين، وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف المناطق».

واتفقوا أيضاً، وفق البيان، على «تبادل المعلومات حول المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بسرعة».

كما تم الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان في مدينة سبها جنوبي البلاد.

ويأمل الليبيون بدعم أممي ودولي الوصول إلى انتخابات لحل صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وصف المبعوث الأممي لدعم ليبيا، عبد الله باتيلي اجتماع القيادات العسكرية والأمنية في بنغاري بأنه «رمز لوحدة ليبيا الجديدة وسيادتها»، حاثاً المشاركين على عدم خذلان شعب ليبيا. وأكد باتيلي، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أن حل الأزمة الليبية بشكل كامل، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، يحتاجان إلى وقت ومثابرة وصبر، مشدداً على أن إصرار المشاركين على دعم المساعي الحميدة للأمم المتحدة من أجل حل الأزمة الحالية، والتزامهم بإنهاء الانقسام، والمضي بثبات نحو انتخابات شاملة أمرٌ مطلوب.

ونبّه المبعوث الأممي القيادات العسكرية والأمنية الحاضرة إلى أنهم شركاء في المسؤولية مع مختلف القادة السياسيين الآخرين، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، من أجل تهيئة بيئة سلمية، وتأمين مستقبل مستقر ومزدهر للجميع في ليبيا، لافتاً إلى أن هذا التوجه الوطني الذي اخترتموه، يجب ألا يحيد عن مساره بسبب خطابات الاستقطاب التي يميل البعض للترويج لها، حاثاً إياهم على البقاء متحدين، والاستمرار في وحدتهم من أجل ليبيا.

كما أكد أن السلام والاستقرار والتنمية والازدهار هي ثمارٌ لمصالحة حقيقية، وحسن النوايا، وتقديم تنازلات البعض من أجل الصالح العام وللأمة بأسرها.