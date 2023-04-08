«التعاون الإسلامي» ترفض المساس بهوية القدس الشرقية

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، عن رفضها المساس بالهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس الشرقية، بأي وجه من الوجوه.

وعقب اجتماعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، دانت المنظمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الشرطة الإسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك بشكل متكرر والاعتداء على «المصلين والمعتكفين في باحاته أثناء تأدية صلاتهم ومناسكهم، بمن فيهم النساء والأطفال».

وحذرت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة، من عواقب استمرار محاولات المساس بحرمة المسجد الأقصى، بما فيها الاقتحامات اليومية، في خرق للقانون الدولي.

كما حذرت من انعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين ودعت المجتمع الدولي، وتحديدًا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بصفته المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.