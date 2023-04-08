طرد «الشباب» من مدينة استراتيجة وسط الصومال

دينا محمود (مقديشو، لندن)

استعاد الجيش الصومالي، أمس، السيطرة على مدينة «غلعد» في محافظة «غلغدود» وسط البلاد، من سيطرة حركة «الشباب» الإرهابية في إنجاز يأتي بتنسيق مشترك بين الجيش مع السكان المحليين.

وقال قائد الجيش الصومالي العميد أدوا يوسف راغي في بيان، إن ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية فرت من المدينة المهمة، قبل وصول القوات المسلحة التي تزحف صوب المناطق الريفية القليلة التي يوجد فيها الإرهابيون.

و«غلعد»، مدينة استراتيجية تقع بولاية غلمدغ، على بعد 350 كيلومتراً شمال العاصمة مقديشو.

وفي يناير الماضي، سيطر الجيش الصومالي على المدينة قبل أن ينسحب لأسباب فسرها الخبراء بالتكتيكية، عقب هجوم دموي شنته حركة «الشباب» على قاعدة للجيش، وخلف خسائر بشرية كبيرة بين الجيش والإرهابيين بحصيلة تجاوزت الـ100 بين قتيل وجريح.

وظلت «غلعد» لأكثر من عقد تحت سيطرة حركة «الشباب» الإرهابية، وتتمتع بكثافة سكانية كبيرة تصل إلى نصف مليون نسمة.

وبخسارتها، تفقد الحركة الإرهابية المنفذ البحري الوحيد الذي كان تحت سيطرتها.

وباكتمال هذه الخطوة، يتوجه الجيش إلى الجنوب، حيث أبرز معاقل التنظيم في ولايتي جوبالاند وجنوب غرب الصومال.

ورغم التراجع النسبي في وتيرة هجمات حركة «الشباب» الإرهابية، على وقع الحملة العسكرية واسعة النطاق، تحذر أوساط تحليلية في مقديشو، من إمكانية تبدد الزخم الناجم عن مكاسب هذه الحملة، إذا لم تقترن بخطوات ملموسة، لترسيخ نتائجها على الأرض.

وتدعو هذه الأوساط، إلى وضع خريطة طريق، يمكن للسلطات الصومالية الاسترشاد بخطوطها العريضة، من أجل تحقيق الاستقرار في المناطق التي نجحت القوات الحكومية، منذ انطلاق الحملة في أغسطس من العام الماضي، في استعادة السيطرة عليها من يد إرهابيي «الشباب».

وشدد المحللون على أنه لا يتعين السماح لحركة «الشباب» بإعادة تنظيم صفوفها، والعودة إلى الأراضي التي انتُزِعَت من قبضتها.

وأشار المحللون في الوقت نفسه، إلى أن الحملة باتت تواجه تحديات لوجستية متنوعة، رغم ما يتحقق خلالها من مكاسب ميدانية، وهي التحديات التي تتمثل في طول خطوط الإمداد والتموين.

ودعا هؤلاء المحللون، في تصريحات نشرها موقع «ميدل إيست آي» الإلكتروني، إلى إطلاق حوار شامل بين الحكومة في مقديشو، والسلطات المحلية في الولايات المختلفة، وكذلك الجهات المعنية بالحرب ضد حركة «الشباب»، من أجل تحديد أولويات عمليات إعادة الإعمار، وجهود التنمية المستقبلية، بما يعزز جهود إرساء الاستقرار في البلدات والقرى التي تم تحريرها في الآونة الأخيرة.

ومن شأن تدشين مثل هذا الحوار، الحفاظ على مكاسب الحملة الحالية، التي يؤكد متابعون للشأن الصومالي، أنها تتجاوز مجرد كونها عملية عسكرية مدعومة داخلياً من العشائر وخارجياً من جانب القيادة الأميركية في أفريقيا، وذلك على ضوء أنها تشمل محاور أخرى.