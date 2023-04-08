44 قتيلاً بهجومين في بوركينا فاسو

واجادوجو (وكالات)

قالت السلطات في بوركينا فاسو، أمس، إن هجومين وقعا في شمال البلاد، مما أدى لمقتل 44 مدنياً. ووقع الهجومان في قريتي «كوراكو وتوندوبي» في منطقة الساحل بالبلد الواقع في غرب أفريقيا، وهي منطقة اجتاحتها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وشنت هجمات مراراً خلال السنوات الماضية. ولم تتضح بعد الجهة التي نفذت الهجومين، لكن السلطات حملت المسؤولية لجماعات إرهابية مسلحة. ونزح ما يربو على مليوني شخص وقُتل الآلاف في أعمال العنف في بوركينا فاسو، وهي إحدى أفقر دول العالم. وتسببت الاضطرابات في انقلابين نفذهما الجيش العام الماضي متعهدا باستعادة السيطرة على البلاد لكنه فشل في وقف إراقة الدماء. وبدأت الاضطرابات في المنطقة من مالي في عام 2012 عندما اختطف الإرهابيون انتفاضة قبائل الطوارق. وانتشر العنف منذ ذلك الحين إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين ويهدد بزعزعة استقرار بلدان ساحلية أبعد.