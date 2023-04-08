اختطاف 80 مدنياً في نيجيريا

أبوجا (وكالات)

قال سكان في ولاية زامفارا النيجيرية، أمس، إن مسلحين خطفوا ما لا يقل عن 80 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال في الولاية التي تعد بؤرة لعمليات خطف لطلب الفدية ترتكبها عصابات مسلحة في قرى نائية.

وهاجمت عصابات من المسلحين مئات المجتمعات المحلية في شمال غرب نيجيريا في السنوات القليلة الماضية فيما تواصل جماعات إرهابية شن الهجمات في الشمال الشرقي.

وقال ثلاثة من السكان، إن أحدث عملية خطف وقعت أمس الأول، في قرية «وانزاماي» بالولاية. و«زامفارا» واحدة من أكثر الولايات تضرراً بعمليات الخطف.

وأكد محمد شيهو المتحدث باسم شرطة زامفارا الواقعة في بيان، لكنه لم يحدد عدد من خُطفوا. وقال إن الشرطة تعمل مع الجيش وحراس أمن من الأهالي لإنقاذ الضحايا.

وقال السكان إن المسلحين لم يطلبوا فدية بعد.

وقالت أمينة تسافي، إن ابنتها كانت من بين من تم خطفهم، وإن أعمار معظم القصر المخطوفين تتراوح بين 12 و17 عاماً.