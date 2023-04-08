الأحد 9 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف العنف في الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف العنف في الشرق الأوسط
9 ابريل 2023 02:29

عواصم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يدين إطلاق الصواريخ من لبنان على اسرائيل
أوروبا تدين قرار «طالبان» حظر عمل الأفغانيات بوكالات أممية

أعرب الاتحاد الأوروبي أمس، عن «قلقه البالغ» إزاء التصعيد الخطير للعنف في الشرق الأوسط داعيا إلى وقف العنف فوراً.
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف للعنف القائم فوراً، مشدداً على ضرورة بذل جميع الجهود لمنع انتشار الصراع. 
وأضاف أن «تصاعد وتيرة العنف يأتي بعد أيام من التوترات والاشتباكات في الأماكن المقدسة لا سيما اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى واستخدام القوة ضد المصلين». 
ودان الاتحاد الأوروبي أحداث العنف التي وقعت في الأماكن المقدسة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن فيها كلها. 
كما دان بوريل الهجمات الصاروخية من غزة والأراضي اللبنانية على إسرائيل والهجومين اللذين وقعا في تل أبيب والضفة الغربية الجمعة وأسفرا عن مصرع ثلاثة أشخاص. 
وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد وتعزيز الهدوء لا سيما خلال فترة المناسبات الدينية.

الاتحاد الأوروبي
الشرق الأوسط
آخر الأخبار
«جمعية ساعد»: إرث من الخير والعطاء
الإمارات
«جمعية ساعد»: إرث من الخير والعطاء
اليوم 14:03
أنشيلوتي يكشف سر الهزيمة أمام فياريال
الرياضي
أنشيلوتي يكشف سر الهزيمة أمام فياريال
اليوم 14:03
الصقارة بين الماضي والحاضر في معرض أبوظبي الدولي للصيد 2023
الإمارات
الصقارة بين الماضي والحاضر في معرض أبوظبي الدولي للصيد 2023
اليوم 13:55
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
الرياضي
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
اليوم 13:26
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©