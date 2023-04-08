الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف العنف في الشرق الأوسط

عواصم (الاتحاد)

أعرب الاتحاد الأوروبي أمس، عن «قلقه البالغ» إزاء التصعيد الخطير للعنف في الشرق الأوسط داعيا إلى وقف العنف فوراً.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف للعنف القائم فوراً، مشدداً على ضرورة بذل جميع الجهود لمنع انتشار الصراع.

وأضاف أن «تصاعد وتيرة العنف يأتي بعد أيام من التوترات والاشتباكات في الأماكن المقدسة لا سيما اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى واستخدام القوة ضد المصلين».

ودان الاتحاد الأوروبي أحداث العنف التي وقعت في الأماكن المقدسة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن فيها كلها.

كما دان بوريل الهجمات الصاروخية من غزة والأراضي اللبنانية على إسرائيل والهجومين اللذين وقعا في تل أبيب والضفة الغربية الجمعة وأسفرا عن مصرع ثلاثة أشخاص.

وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد وتعزيز الهدوء لا سيما خلال فترة المناسبات الدينية.