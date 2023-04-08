الشرطة الباكستانية تعتقل 8 من العناصر الإرهابية

إسلام آباد (وكالات)

اعتقلت الشرطة الباكستانية 8 أشخاص من العناصر الإرهابية خلال عمليات نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي.

وأفادت الشرطة الباكستانية في بيان، أمس، بأن عمليات الاعتقال جرت في مدن لاهور وراولبندي وديرة غازي خان، وأن المعتقلين ينتمون إلى «حركة طالبان باكستان» وتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضاف أن الشرطة صادرت من بعض المعتقلين أسلحة ومتفجرات وذخيرة ومواد محظورة، ونقلتهم إلى مراكز أمنية لمواصلة التحقيق معهم.

وقالت لجنة الأمن القومي في باكستان، أمس الأول، إن إسلام آباد تعتزم إطلاق عملية عسكرية للقضاء على المسلحين في جميع أنحاء البلاد، في خطوة ربما تكون باهظة التكلفة لبلد يواجه بالفعل أزمات اقتصادية وسياسية شاملة.

وكانت آخر مرة تشن فيها باكستان عملية شاملة ضد المسلحين المتشددين في 2014، وكلفتها مليارات الدولارات، وأسفرت عن نزوح أكثر من مليون شخص ومقتل المئات.

وذكرت اللجنة في بيان أصدرته بعد اجتماع «اتفق الحاضرون على إطلاق عملية شاملة، ستخلص البلاد من خطر الإرهاب بقوة وعزم متجددين».

وقالت اللجنة إنها عقدت اجتماعاً أمس الأول برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف، وبحضور القيادة العسكرية للبلاد، وإنها شكلت لجنة لتقديم توصيات بشأن تفاصيل العمليات ضد المتشددين في غضون أسبوعين.