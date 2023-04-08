لبنان يحذّر من خطورة التطورات في الجنوب

حذّر لبنان من خطورة التطورات الأخيرة في الجنوب، وما قد ينجم عنها من تصعيد من شأنه أن يزعزع الاستقرار والأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك في شكوى وجهتها وزارة الخارجية باسم الحكومة اللبنانية، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة الدولية.

وأوعز عبد الله بو حبيب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى جان مراد المندوبة الدائمة للبنان بالوكالة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتسليم كتاب الشكوى، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت.

وحذر لبنان في الشكوى «من خطورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، لا سيما القرى الواقعة في الجنوب اللبناني، وأكد حرصه على العمل لسحب فتيل الفتنة والدعوة إلى تهدئة النفوس».

وأكد لبنان «تمسكه بسياسة ضبط النفس انطلاقا من وعيه لأهمية الاستقرار والهدوء ومن حرصه الثابت على الوفاء بالتزاماته الدولية».

وأطلقت عدة صواريخ، الخميس الماضي، من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. وأعلن الجيش اللبناني العثور على صواريخ أعِدّت للإطلاق باتجاه إسرائيل.

وردت القوات الإسرائيلية، الجمعة، بقصف مناطق في جنوب لبنان.

وحثت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، الأطراف على وقف جميع أعمال التصعيد عبر الخط الأزرق.