مقتل 134 شخصاً بأعمال عنف في نيجيريا

لقي ما لا يقل عن 134 شخصاً حتفهم على أيدي جماعات مسلحة في نيجيريا خلال الأسبوع الماضي.

وقال صموئيل أورتوم، حاكم ولاية «بينوي» المتضررة، اليوم السبت، إن الرعاة مسؤولون عن الهجمات التي تكررت في المنطقة كثيرا في الماضي أيضاً.

وقال ناثانيال إيكيور المتحدث الصحفي باسم حاكم الولاية، إن إجمالي الهجمات، التي وقعت في الأسبوع الماضي، بلغ ثلاث هجمات، مضيفاً «في آخر هجوم وقع أمس الجمعة، قتل 36 شخصاً».

كانت غالبية الضحايا من النازحين والمشردين داخليا الذين التمسوا المأوى في إحدى المدارس.

يعود سبب الهجمات المتزايدة من قبل الرعاة إلى تغيرات المناخ، التي تتسبب في جفاف المراعي في شمال نيجيريا. يبحث رعاة الماشية، الآن بشكل متزايد، عن غذاء ومرعى لمواشيهم في وسط وجنوب نيجيريا، ويدخلون في صراع مع المزارعين المحليين.