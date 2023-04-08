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مصرع 11 مهاجراً في غرق مركب قبالة سواحل المغرب

فرق إنقاذ على ساحل في المغرب
9 ابريل 2023 00:11

قضى 11 مهاجراً بعد غرق قاربهم المتهالك قبالة سواحل جنوب المغرب، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية اليوم السبت.
ومن بين الضحايا «جثث لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء تعود لزوجين ورضيع دون السنتين من عمره»، وفق مواقع إخبارية مغربية.
وأضاف المصادر أنه تم إنقاذ مهاجر كان على متن القارب.
من جانبها، قال تقرير صحفي آخر «فتح تحقيق معمق في الظروف والملابسات، وتحديد هوية الضالعين وراء عملية الهجرة غير القانونية».
وفق تقرير صادر عن المنظمة الإسبانية غير الحكومية «كاميناندو فرونتيراس» في ديسمبر الماضي، قضى أو فُقد أكثر من 11200 مهاجر منذ عام 2018 أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا من المغرب، بمعدل ستة في اليوم.
وأوردت المنظمة أن الطريق بين الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا وجزر الكناري شهد وحده مصرع 7692 مهاجراً.
لكن الهجرة غير النظامية تراجعت في إسبانيا بأكثر من 25% في عام 2022، مع انخفاض ملحوظ خصوصاً في عدد الوافدين من طريق البحر، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في يناير.

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