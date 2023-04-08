مقتل 20 شخصاً بهجوم إرهابي في الكونغو

قالت السلطات، اليوم السبت، إن إرهابيين قتلوا 20 شخصاً على الأقل في هجوم على قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

والهجوم، الذي حدث، أمس الجمعة، في قرية «موساندابا»، هو جزء من موجة عنف ضد المدنيين تنفذها جماعة متطرفة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي.

وأعلن العقيد تشارلز أوميونجا قائد الإدارة العسكرية لمنطقة بيني «أحصينا نحو 20 قتيلاً، أمس الجمعة، في قرية موساندابا»، متهما الجماعة المتشددة بتنفيذ الهجوم.

وقال جونفييه كاسيريكا كاسايريو الناشط المحلي، إن 22 جثة وصلت إلى مستشفى قريب.

وأوضح أنتوني موالوزيه المتحدث باسم الجيش في إقليم «شمال كيفو»، حيث وقع الهجوم، إن المهاجمين استخدموا المناجل «لتجنب المواجهة مع الجيش».

ووقع الهجوم في واحد من إقليمين يتعرضان لهجمات إرهابية مماثلة.

ونددت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو قبل أيام بمذبحة أخرى في إقليم «إيتوري» المجاور، قائلة إنها أودت بحياة 30.